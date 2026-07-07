EINDHOVEN (ANP) - Aan de Brahmslaan in Eindhoven zijn dinsdagavond acht woningen ontruimd nadat er explosief materiaal was gevonden in een kelderbox. Dat meldt de politie. Ook zijn een aantal straten in de buurt afgezet.

Volgens de woordvoerder gaat het mogelijk om vuurwerk. De politie kan nog niet zeggen of het gaat om illegaal vuurwerk. In totaal zijn acht woningen ontruimd.

De politiewoordvoerder laat weten dat er een team specialisten aanwezig is om onderzoek te doen naar het materiaal.

De politie kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voordat de bewoners weer naar huis mogen.