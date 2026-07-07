WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben een vergunning ingetrokken die het Iran tijdelijk mogelijk maakte om olie te exporteren. Vorige maand schortte het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties op Iraanse olie op tot en met 21 augustus. Maar na nieuwe beschietingen van tankers in de Straat van Hormuz eindigt die vrijstelling nu, aldus het ministerie.

Een functionaris zei tegen persbureaus AFP en Reuters dat "de acties van Iran in de zeestraat totaal onacceptabel zijn voor de VS en gevolgen zullen hebben". Eerder op dinsdag waren er meldingen van meerdere aanvallen op tankers in de Straat van Hormuz.

De olieprijzen stegen harder na het nieuws. Een vat Brentolie stond ruim 5 procent hoger dan een dag eerder. Iran blokkeerde de Straat van Hormuz grotendeels na het begin van de Amerikaanse aanvallen op het land. Na een voorlopig vredesakkoord ging de voor oliehandel belangrijke zeestraat weer open.

De vredesbesprekingen tussen de VS en Iran gaan nog wel in goed vertrouwen verder, meldt Reuters.