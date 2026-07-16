Arrestanten ontvoering Amsterdam zijn twee Rotterdammers

AMSTERDAM (ANP) - De twee personen die woensdagavond werden aangehouden in Amsterdam nadat zij een persoon probeerden te ontvoeren, zijn twee mannen uit Rotterdam van 24 en 35 jaar. Dat meldt de politie. De persoon die zij in een auto probeerden te ontvoeren, verkeert in goede gezondheid.

De politie kreeg rond 22.00 uur een melding van een mogelijke ontvoering op de Burgemeester Van Leeuwenlaan in stadsdeel Nieuw-West. Een omstander zou dat hebben gezien en belde het alarmnummer. De politie kwam de auto op het spoor en stopte deze aan de andere kant van de stad, aan de Insulindeweg in Oost. De politie heeft daarbij waarschuwingsschoten gelost.

Over het motief van de verdachten kan een woordvoerster nog niets zeggen. Ook zegt ze niets over de identiteit van het slachtoffer. De politie doet nog onderzoek en zoekt getuigen.