Niet eerder uitgebrachte nummers van David Bowie op nieuw album

Niet eerder uitgebrachte nummers van de jonge David Bowie komen op een nieuw album te staan. Dat melden buitenlandse vakmedia. David Bowie: The Shel Talmy Recordings verschijnt op 18 september en bevat tien songs. Een van de nummers, I Want Your Love, is al uitgebracht.

Het gaat om opnames die hij in 1965 samen met de jonge Jimmy Page maakte, voor de gitarist Led Zeppelin oprichtte. Bowie ging toen nog als Davie Jones door het leven en nam de nummers op met zijn toenmalige band, The Lower Third. Shel Talmy, verantwoordelijk voor hits van The Who en The Kinks, produceerde het album.

In de toelichting op de hoes staat dat dit hoofdstuk van Bowies "muzikale reis" serieuze aandacht verdient. "De muziek hier moet niet worden beoordeeld aan de hand van de maatstaven van zijn latere carrière, maar aan de hand van wat er op dat precieze moment in Groot-Brittannië gebeurde." Het album zou Londen en de muziekscene daar rond 1965 weerspiegelen. De zanger overleed in 2016 op 69-jarige leeftijd.