Arrestaties om dodelijke nep-pillen, webshops offline gehaald

DRIEBERGEN (ANP) - De politie heeft dinsdag drie mensen opgepakt en dertig websites offline gehaald. Het trio wordt verdacht van het opzettelijk verkopen van schadelijke producten, die tot de dood van drie mensen hebben geleid. De pillen zagen eruit als oxycodon, maar bevatten zeer schadelijke nitazenen. Dat meldt de politie donderdag. Ze laat weten een cruciale schakel uit een crimineel netwerk te hebben gehaald.

De verdachten verkochten via webshops harddrugs en vervalste medicijnen. De drie dodelijke slachtoffers hadden vlak voor hun overlijden pillen gekocht op slaappillen.net of regioapp.net, aldus de politie.

De drie verdachten zijn mannen uit Westland (35), Rotterdam (39) en Den Haag (66). Ze worden vrijdag voorgeleid. Er zijn onder meer drie woningen en een opslagbox in Den Haag doorzocht.

Er lopen meer onderzoeken naar de verkoop van illegale medicijnen en andere verdovende middelen.