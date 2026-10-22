Bridget Jones-auteur zoekt nieuw schrijftalent

Helen Fielding, de schrijfster van Bridget Jones's Diary, heeft een nieuwe prijs in het leven geroepen. Met de Bridget Jones Prize wil ze schrijvers uit het noorden van Engeland een kans geven. Volgens Fielding zijn de kansen voor schrijvers in het Verenigd Koninkrijk "heel ongelijk verdeeld", zo schrijft de BBC.

De prijs is bedoeld voor onbekende schrijvers zonder uitgegeven werk of literair agent. Zij moeten een humoristisch verhaal van maximaal duizend woorden in de ik-vorm insturen. De winnaar krijgt 2000 pond (ongeveer 2300 euro) en professionele schrijfbegeleiding.

Fielding, die zelf opgroeide in Yorkshire, liet zich voor Bridget Jones inspireren door de humor van mensen om haar heen. Met de prijs zoekt ze naar "gewone mensen die hun leven leiden en daarbij op een stille manier hilarisch zijn".

Fielding maakt de eerste winnaar volgende zomer zelf bekend.