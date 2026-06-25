Attractieparken Walibi en Drievliet vrijdag dicht door code rood

DEN HAAG (ANP) - Walibi Holland en Drievliet zijn vrijdag gesloten vanwege de verwachte hitte, waarvoor het KNMI code rood heeft afgegeven. "De veiligheid van onze gasten en medewerkers staat altijd voorop", meldt Walibi. Mensen die al een kaartje hadden voor het attractiepark in Biddinghuizen, kunnen dat vanaf vrijdag omzetten naar een andere datum.

Ook Drievliet benadrukt het belang van de veiligheid en het welzijn van gasten en medewerkers. "Vanwege de uitzonderlijk hoge temperaturen en op advies van het KNMI blijft ons park morgen gesloten", laat het pretpark in de gemeente Den Haag weten. "Gezien de verwachte extreme weersomstandigheden achten wij het niet verantwoord om het park te openen." Bezoekers met een reservering voor vrijdag worden daarover geïnformeerd.