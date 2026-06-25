Bezoek van koning aan Kröller-Müller Museum afgelast om hitte

Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Kröller-Müller Museum van vrijdag is afgelast. Het museum meldt donderdag dat het bezoek wordt uitgesteld naar een ander moment vanwege code rood. Vrijdag geldt dit weeralarm in een groot deel van het land door de verwachte hoge temperaturen.

Ook in Gelderland, waar het Kröller-Müller Museum zich bevindt, is het weeralarm afgegeven. De koning zou in de beeldentuin het gerestaureerde kunstwerk Kijk Uit Attention openen. Om bij het kunstwerk te komen, had de koning in de buitenlucht een lange trap van driehonderd treden moeten beklimmen. Het is nog niet bekend wanneer het bezoek wordt ingehaald.

Het weeralarm geldt voor een groot deel van het land met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland.