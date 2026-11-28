ZOETERWOUDE (ANP) - Bij het schietincident op de N11 is zaterdagochtend een inzittende van een auto gewond geraakt. De bestuurder en een passagier werden al rijdend beschoten door een motorrijder, aldus de politie. Na het incident werd een traumahelikopter opgeroepen.

Tijdens het incident rond 09.30 uur werd een Franse personenauto achter de motor gezien. Later werd die auto op de A12 gesignaleerd en achtervolgd door de politie. De auto raakte ter hoogte van De Meern van de weg, waarna de politie drie inzittenden heeft aangehouden. Er zijn meerdere vuurwapens in beslag genomen.

De motor werd zonder bestuurder aangetroffen op een parkeerstrook aan de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Boskoop. Het is niet duidelijk of de motorrijder uiteindelijk in de Franse personenauto is gestapt.

De N11 was na het incident bij Hazerswoude en Zoeterwoude in beide richtingen afgesloten. Dat was op last van de politie, meldde een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Die zei toen ook dat weginspecteurs niet direct ter plaatse mochten komen, omdat de politie de situatie te onveilig vond. Zaterdagmiddag is de weg tussen Alphen aan den Rijn-West en Leiden-Oost, in de richting van Leiden, nog afgesloten voor politieonderzoek.