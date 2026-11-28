Ben Stiller staat open voor het maken van een vijfde Meet the Parents-film. De vierde film Focker-in-Law ging deze week in première, zestien jaar na zijn voorganger Little Fockers. "Ik denk dat er nog wel een verhaal te vertellen is als het publiek dat wil", zegt de acteur tegen The Hollywood Reporter. "Ik zou het zeker doen."

In de nieuwe film is ook een rol weggelegd voor Ariana Grande, die veel indruk heeft gemaakt op Stiller. "Ik vond haar ongelooflijk goed in Wicked, maar ze heeft echt al mijn verwachtingen overtroffen wat betreft haar gevoel voor timing, haar personage en hoe ze zo'n personage weet neer te zetten", aldus de acteur.

Focker-in-Law is een vervolg op de films Meet the Parents, Meet the Fockers en Little Fockers. Naast Stiller en Grande speelt ook Robert De Niro een rol in de film.