Beoordeling aardbevingsschade gebeurt onafhankelijk, zegt IMG

GRONINGEN (ANP) - De organisatie die gaat over de afhandeling van schades door de gaswinning in Groningen en Drenthe heeft "geen reden om te twijfelen" aan de onafhankelijkheid van ingehuurde deskundigen. Zij beoordelen aanvragen voor vergoedingen voor aardbevingsschade en brengen hierover advies uit aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Een rechter oordeelde onlangs - na onderzoek van RTV Noord, RTV Drenthe en Follow the Money - dat één deskundige niet onafhankelijk is, maar persoonlijke belangen zou hebben.

Het IMG ziet in die uitspraak geen reden om de werkwijze aan te passen. "Eerdere uitspraken van rechters bevestigden juist dat we de onafhankelijkheid op een goede manier hebben gewaarborgd", aldus een woordvoerder. Zo moeten de honderden deskundigen die het instituut adviseren over schadevergoedingen vooraf een vragenlijst invullen, om onder meer hun onafhankelijkheid en ervaring te toetsen. Als dat in orde is, worden ze opgenomen in het deskundigenregister.