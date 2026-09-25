Tennisser Van de Zandschulp onderuit in tweede ronde Chengdu

CHENGDU (ANP) - Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde van het tennistoernooi van Chengdu gestrand. De beste speler van Nederland verloor in China met 4-6 5-7 van Nikoloz Basilasjvili uit Georgië.

Basilasjvili, de nummer 145 van de wereldranglijst, had in beide sets aan één break genoeg om zich van de winst te verzekeren. Van de Zandschulp, de nummer 4 van de plaatsingslijst, had een bye in de eerste ronde.

Van de Zandschulp (30) plaatste zich afgelopen weekend met het Nederlandse Davis Cup-team ten koste van Colombia voor de Qualifiers van volgend jaar. Tallon Griekspoor, die eveneens voor Nederland uitkwam in de Davis Cup-ontmoeting, verloor donderdag in de eerste ronde in Chengdu van de Canadees Denis Shapovalov.