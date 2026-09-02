Berendsen: drone-incident laat zien dat Rusland onder druk komt

WICKLOW (ANP) - Het drone-incident in Leipzig laat volgens minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) zien dat Rusland steeds verder onder druk komt te staan. Duitsland heeft dinsdag vastgesteld dat Rusland daarachter zit. "Ze escaleren. Dat is de keuze die ze op dit moment maken", zei Berendsen woensdag na afloop van de vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

De druk vanuit onder meer de EU "werkt dus", concludeert Berendsen. Als een kat in het nauw slaat Rusland terug, zegt de minister als het ware. Dat doet Rusland met hybride acties, aldus Berendsen. Het zijn gevaarlijke acties, benadrukt hij. In Leipzig ging het volgens Berendsen over "drones met explosieven met een enorm gevaar daar".

Het juiste antwoord richting Rusland is volgens de bewindspersoon om de eenheid te bewaren, de druk op Rusland verder op te voeren, Oekraïne te blijven steunen en te zorgen dat Rusland aan de onderhandelingstafel komt.

Diplomatieke oplossing

Op eventuele verdergaande maatregelen, zoals militair ingrijpen, wil Berendsen niet vooruitlopen.

Ook Duitsland en andere lidstaten blijken huiverig te zijn om Rusland op andere, hardere manieren aan te pakken dan via sancties en het ontbieden van Russische ambassadeurs, zo bleek woensdag in het Ierse Wicklow waar de ministers bijeen waren.

"Rusland heeft iedere dag de mogelijkheid om aan tafel te komen en een diplomatieke oplossing te zoeken. De druk op Rusland en de steun aan Oekraïne zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat Rusland aan tafel komt", zei Berendsen.