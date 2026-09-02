Koning Willem-Alexander moet aan het einde van zijn bezoek aan Museumpark VONK in Eindhoven even gek hebben opgekeken. Een vrouw verkleed als koningin Máxima zwaaide hem uit bij de auto.

Even daarvoor had de koning een rondleiding gekregen in het vernieuwde park, dat hij eerder op de dag opende. De rondleiding ging onder meer langs een groot watergemaal, dat met een pomp aangedreven kon worden. Deze stond symbool voor de industrialisatie en de betekenis die deze voor de regio heeft gehad. De pomp is leuk voor kinderen, maar volwassenen mochten het ook doen, zo werd de koning verzekerd. Willem-Alexander ging op de uitnodiging in en pompte even later enthousiast mee.

Later ging de rondleiding langs het 'middeleeuws marktplein'. In een huisje sprak de koning met een aantal medewerkers en vrijwilligers en de oprichtster van het park. Willem-Alexander luisterde belangstellend mee en zei aan het einde van het gesprek dat hij het heel boeiend vond om te horen. Buiten stond een groep kinderen de koning op te wachten, die graag met de koning op de foto wilden. Na afloop gaf hij de kinderen een high five, alvorens zijn weg te vervolgen.