DEN HAAG (ANP) - De manier waarop overheden beslissen over grote infrastructuurprojecten moet veranderen, vindt het kabinet. Minister Vincent Karremans (VVD) en staatssecretaris Annet Bertram (CDA) van Infrastructuur en Waterstaat willen dat de kosten van de projecten minder vaak uit de hand lopen. Ook moet er meer "bestuurlijke en ambtelijke rust" komen, schrijven ze aan de Tweede Kamer.

Het gaat om het zogeheten Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, in ambtenarenjargon afgekort tot MIRT. In dat programma staan de meeste grote infrastructuurplannen in Nederland. Het proces kent 'spelregels' met vier fases, van voorbereiding tot aanleg. De minister of staatssecretaris van Infrastructuur beslist steeds over de volgende stap en overlegt tussendoor met lokale bestuurders.

Hoe het proces precies moet veranderen, maken Karremans en Bertram niet duidelijk. Wel schrijven ze dat de focus meer op de kwaliteit van het hele systeem van infrastructuur moet liggen, en meer op de langere termijn. Onderhoud moet ook een belangrijkere plek in het proces krijgen. Eind volgend jaar moet meer bekend worden.