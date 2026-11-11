Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben Sint Maarten een fijne nationale feestdag gewenst. In een bericht op sociale media staat het koningspaar stil bij de viering ter ere van de heilige Sint Martinus.

"Vandaag vullen de vrolijke en ritmische klanken van calypso, soca en zouk de lucht boven het eiland Sint Maarten", schrijft het paar in een bericht. "Op deze bijzondere feestdag, die haar wortels heeft in de 17de eeuw, staan de warme banden tussen de inwoners van het Nederlandse en het Franse deel van het eiland centraal."

Willem-Alexander en Máxima benadrukken met trots te zien hoe het eiland de onderlinge eenheid en samenwerking vormgeeft. "Wij voelen ons nauw verbonden met u en wensen u een fantastische Sint Maartendag toe", eindigt het paar hun felicitatiebericht.

De feestdag wordt jaarlijks op 11 november gevierd in Sint Maarten en delen van België, Nederland en Noord-Frankrijk.