Bevolking groeide minder hard in eerste halfjaar, trend zet door

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse bevolking is in het eerste halfjaar van 2026 minder hard gegroeid dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Nederland telt daardoor zo'n 18,15 miljoen inwoners. De bevolkingsgroei neemt al sinds 2022 af.

In de eerste zes maanden kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Dat is bijna een derde minder dan in dezelfde periode een jaar eerder en de laagste groei sinds de eerste zes maanden van 2020. In het afgelopen halfjaar overleden meer mensen dan er werden geboren en werd de groei volledig veroorzaakt door migratie. Het CBS stelt dat het migratiesaldo een stuk lager ligt dan een jaar geleden, vooral door een lagere instroom van immigranten. Het aantal mensen dat Nederland verliet, bleef namelijk vrijwel gelijk aan dat in dezelfde periode een jaar eerder.

Het statistiekbureau ziet dat er in het eerste halfjaar vooral minder Syriërs naar Nederland kwamen. Het saldo van in- en uitstromers halveerde bijna vergeleken met de eerste zes maanden van 2025. Dat komt doordat de overheid de veiligheidssituatie in Syrië als minder ernstig beschouwt en Syriërs niet langer automatisch een asielvergunning krijgen. Ook emigreerden ruim duizend Syriërs uit Nederland.