Wereldwijde verkoop elektrische auto's daalt licht, Europa groeit

PARIJS (ANP) - De wereldwijde verkoop van elektrische auto's is in de eerste helft van dit jaar uitgekomen op ruim 9 miljoen stuks, een lichte daling van 1 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat kwam vooral door een scherpe daling van de verkopen in China, met bijna 20 procent. Dat staat in een donderdag verschenen rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA).

Volgens de organisatie trok de verkoop in meerdere belangrijke markten in het tweede kwartaal juist stevig aan en werden recordniveaus bereikt in vijftig landen. "In Australië, Brazilië, India, Korea en Vietnam, allemaal omvangrijke markten voor elektrische auto's, is de verkoop tussen maart en juni ongeveer verdubbeld vergeleken met dezelfde periode in 2025", staat in het rapport.

China is veruit de grootste markt voor elektrisch aangedreven auto's ter wereld. Daar werden in de eerste jaarhelft minder stekkerauto's verkocht omdat de Chinese overheid verschillende steunmaatregelen heeft afgebouwd, waardoor de vraag is afgezwakt.

Europa

Europa liet in de eerste helft van 2026 de sterkste stijging zien van alle grote markten voor elektrische auto's met een verkoopspurt van 30 procent. Daarbij werden in het tweede kwartaal meer stekkerauto's verkocht dan in de eerste drie maanden van het jaar. Vooral de belangrijke automarkten als Duitsland, Spanje en Italië deden het volgens het IEA goed.

In de Europese Unie maakten elektrische auto's in de eerste helft van 2026 meer dan 30 procent uit van alle nieuw verkochte auto's. Een jaar eerder lag dat aandeel nog op 27 procent.

Wereldwijde verkoop

De totale wereldwijde verkoop van auto's is in de eerste jaarhelft met ongeveer 5 procent gedaald. Dat kwam door economische onzekerheid, hogere brandstofprijzen en veranderingen in het overheidsbeleid.

Na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten hebben verschillende landen maatregelen genomen om het brandstofverbruik in het vervoer te verminderen. Daarbij gaat het onder meer om het stimuleren van thuiswerken, carpoolen en het gebruik van openbaar vervoer. Ook wordt in sommige landen meer biobrandstof bij benzine en diesel gemengd.

Daarnaast hebben verschillende landen beleid aangekondigd dat de overstap van auto's met een verbrandingsmotor naar elektrische auto's op de langere termijn moet versnellen. Zo hebben Nederland en Ierland een sloop- of inruilregeling aangekondigd, waarbij automobilisten worden gestimuleerd hun oude benzine- of dieselauto in te ruilen voor een nieuwe elektrische auto.