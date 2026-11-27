DEN HAAG (ANP) - Bewindslieden van de VVD hebben geen moeite met de dubbele rol van Dilan Yeşilgöz als zowel minister, vicepremier en partijleider, bleek vrijdag voor het begin van de ministerraad. In haar partij is hierover discussie ontstaan en verscheidene prominente VVD'ers uitten kritiek op de dubbele functies.

Eelco Heinen (Financiën) hoort "meer steun" voor Yeşilgöz dan kritische stemmen. "Daar is vaak wat minder aandacht voor." Volgens hem is het combineren van functies heel gewoon in de politiek. David van Weel (Justitie en Veiligheid) vindt het onterecht "dat er nu een frontale aanval is geopend op het feit dat zij te veel petten zou hebben. Ik vind dat helemaal niet".

"Ik sta ook achter Dilan als mijn partijleider, dat staat niet ter discussie", verklaarde staatssecretaris Eric van der Burg (Koninkrijksrelaties en Slagvaardige Overheid). Minister Sophie Hermans (Volksgezondheid) heeft "grote waardering voor al het werk dat zij doet en wat mij betreft vervult ze het op een goede manier". Yeşilgöz zelf liet zich niet zien bij de inloop van de ministerraad.