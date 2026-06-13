WIJK BIJ DUURSTEDE (ANP) - De politie heeft vrijdagavond in Wijk bij Duurstede verschillende charges uitgevoerd toen relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Op sociale media was een demonstratie aangekondigd tegen de komst van een asielnoodopvang, maar daar is volgens de gemeente niemand op afgekomen. Later op de avond, begin van de nacht, arriveerden er wel ongeveer zestig relschoppers, veelal met gezichtsbedekking. Agenten hebben het zwaar gehad, meldt de politie zaterdagochtend. Met hulp van honden, paarden en de mobiele eenheid is de rust weergekeerd.

Straatstenen werden klaargelegd en door de ramen van het gemeentehuis gegooid. Daar waren volgens de politie op dat moment ook enkele boa's binnen. Ook is vuurwerk naar binnen gegooid. De groep bestond ook uit leden van Defendgroepen.

Bij het gemeentehuis liggen volgens de politie vrijwel alle ruiten eruit en is er schade door vuurwerk. Camera's zijn vernield en verkeersborden uit de grond getrokken.