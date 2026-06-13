BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese overheid wil dat er veel meer elektrisch aangedreven zware vrachtwagens op de markt worden gebracht. Het ministerie van Transport presenteerde zaterdag een doelstelling dat 40 procent van de nieuwe trucks die in 2030 op de markt komen elektrisch is. Het zou dan gaan om een vloot van meer dan 1,6 miljoen elektrisch aangedreven heavy-duty trucks.

Vorig jaar lag het aandeel van elektrische trucks bij de totale verkoop op ongeveer 29 procent. Om de uitbreiding mogelijk te maken wil China ook meer infrastructuur bouwen voor elektrische vrachtwagens, waaronder 3000 extra punten voor het opladen en verwisselen van batterijen. Daarnaast moeten er ook speciale corridors komen op grote snelwegen voor elektrische vrachtwagens met een totale lengte van 30.000 kilometer.

Om deze doelstellingen te bereiken worden ook maatregelen genomen rond financiële steun aan transporteurs voor de aanschaf van nieuwe elektrische trucks en batterij-infrastructuur. Ook zal het gebruik van die trucks in sectoren als mijnbouw en havens worden gestimuleerd.