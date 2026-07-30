Bijna 100 boetes voor vrachtverkeer op Merwedebrug

LEEUWARDEN (ANP) - Er zijn tot en met woensdag 96 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de Merwedebrug heen hebben gereden. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. Sinds zaterdag wordt er gehandhaafd op het verbod op vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. Een boete bedraagt 500 euro.

Er zijn enkel boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars met Nederlandse kentekens, omdat de overtreding niet valt onder de Europese CBE-richtlijn, die het uitwisselen van kentekengegevens tussen landen mogelijk maakt. Vanaf 1 september kunnen vrachtwagens met Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens wel worden beboet, zegt een CJIB-woordvoerder. Met die landen is een apart verdrag. Ook kunnen buitenlandse vrachtwagens die staande worden gehouden door politie of boa's een boete krijgen.

Verder onderzoek naar de stalen boogconstructie van de brug loopt nog, volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat.