NAVO-topmilitair overlegt met Polen over raketcrash

BRUSSEL (ANP) - De NAVO staat in nauw contact met de Poolse autoriteiten na de raketcrash van afgelopen nacht, meldt een woordvoerder van het militaire hoofdkantoor van de NAVO. De hoogste commandant van de NAVO, Alexus Grynkewich, heeft na het incident al gesproken met de Poolse legerleiding.

"Naar aanleiding van een Russische raket van een vooralsnog onbekend type die het Poolse luchtruim binnenkwam en vervolgens op Pools grondgebied neerstortte - een van de vele raketten die Rusland vannacht op Oekraïne heeft afgevuurd - hebben de NAVO en Polen hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld", aldus de woordvoerder.

Er zijn twee F-16's ingezet om het projectiel mogelijk te kunnen onderscheppen. Later zijn ook een transportvliegtuig, een Mi-24-helikopter en een verkenningsvliegtuig opgestegen om onder meer de plek van de inslag te lokaliseren. De meeste van die toestellen waren van de Poolse krijgsmacht.