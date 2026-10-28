Bikker ziet 'goede bewegingen' kabinet, houdt zorgen over box 3

DEN HAAG (ANP) - ChristenUnie-leider Mirjam Bikker ziet "goede bewegingen" van het kabinet in de onderhandelingen met de oppositie over het belastingplan. Maar zij maakt zich zorgen over de volgens haar buitensporige aandacht voor de belasting op vermogensrendement (box 3). Dat zei zij na afloop van een gesprek met onder anderen premier Rob Jetten en minister Eelco Heinen (Financiën).

Het gaat in Den Haag al "veel te lang" over het nieuwe stelsel voor box 3, vindt Bikker. "Het kost heel veel capaciteit bij de Belastingdienst, die we eigenlijk nodig hebben voor een eenvoudiger toeslagenstelsel, waar gewone mensen wat aan hebben." Ook moet er een "verstandige dekking" komen voor de inkomsten die de overheid misloopt door aanpassingen die het kabinet nog wil doen.

Bikker vindt dat haar partij "hele redelijke eisen" op tafel heeft gelegd. Het belastingplan moet beter uitpakken voor werkenden en chronisch zieken mogen niet de dupe worden van de afschaffing van de aftrek van zorgkosten. Het kabinet reageerde volgens haar "welwillend", maar "het moet nog wel een vervolg krijgen".