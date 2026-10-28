Mailadressen gelekt bij bedrijf achter Pac-Man en Digimon

TOKIO (ANP) - Bandai Namco Entertainment, een grote Japanse uitgever van videogames, is slachtoffer geworden van een datalek. Een partij waarmee het bedrijf achter bekende spelseries als Pac-Man, Tekken en Digimon samenwerkt, heeft te maken gehad met ongeautoriseerde toegang. Daardoor zijn volgens het Japanse persbureau Kyodo ongeveer 346.000 gegevens gelekt, waaronder e-mailadressen.

Het gaat om gegevens van abonnees van The Gundam Base Members, een puntensysteem waarmee gebruikers punten kunnen sparen en inwisselen voor merchandise. Die gegevens lekten uit na een beveiligingsincident bij een e-mailservice van het bedrijf Ymirlink. De mailservice is direct stopgezet nadat de ongeautoriseerde toegang was ontdekt.

Volgens Bandai Namco zijn gegevens als namen, adressen en creditcardnummers niet buitgemaakt. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de gelekte e-mailadressen zijn misbruikt, maar roept gebruikers op alert te blijven op pogingen tot oplichting waarbij iemand zich voor een ander uitgeeft.