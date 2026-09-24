Binnenvaart noemt eenrichtingsverkeer IJssel 'noodzakelijk kwaad'

ARNHEM (ANP) - De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf vrijdag op de Boven-IJssel geldt als "noodzakelijk kwaad". Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren.

"Dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product later", somt regiocoördinator Fiona Oomen van Koninklijke Binnenvaart Nederland de gevolgen op. Toch heeft Oomen ook begrip voor het besluit omdat de IJssel een relatief smalle rivier is. "En het is beter dan een dichte vaarweg", stelt ze.

Schepen mogen vanaf vrijdag tussen Zutphen en Westervoort alleen in de richting van Arnhem varen vanwege de lage waterstand. Voor schepen die richting Zutphen willen, betekent het doorvaren naar Tiel om vanuit daar naar Amsterdam te varen. Via het Markermeer, IJsselmeer en het Ketelmeer belanden ze uiteindelijk op de IJssel en kunnen ze Zwolle of de Twentekanalen bereiken.