Hannah Mae, Zoë Livay en S10 op podium bij BLØF & Vrienden

Hannah Mae, Zoë Livay en S10 treden binnenkort op tijdens BLØF & Vrienden 2026. Ook Blaudzun, Sabrina Starke en stadsdichter Derek Otte bevinden zich onder de gastartiesten, maakt de Zeeuwse band donderdag bekend. De concertreeks is in Ahoy in Rotterdam.

Zanger Paskal Jakobsen laat weten dat BLØF uitkijkt naar de concertreeks, die hij omschrijft als een jaarlijkse traditie. "We zijn heel blij met de groep vrienden die er dit jaar bij is. Ze brengen allemaal iets eigens mee en we hebben veel ideeën voor wat we samen op het podium gaan doen", zegt hij.

BLØF & Vrienden 2026 vindt plaats op 26, 27 en 28 november.