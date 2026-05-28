Bits of Freedom klaagt bij toezichthouder over menstruatie-app

AMSTERDAM (ANP) - Bits of Freedom wil dat de overheid meer doet tegen apps waarmee vrouwen hun menstruatiecyclus bijhouden. Die apps schenden namelijk de rechten van gebruikers, zegt de privacyorganisatie. Die dient daarom bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in tegen een van zulke apps, Flo. Die wordt door meer dan 200.000 vrouwen in Nederland gebruikt.

Volgens Bits of Freedom verzamelen en verkopen apps gevoelige gegevens over de gezondheid van vrouwen. Gebruikers zetten er niet alleen hun menstruatiecyclus in, maar ook of ze last hebben van hoofdpijn of krampen en of ze seks hebben. Ook delen ze met de app of ze zwanger willen worden of juist een zwangerschap willen voorkomen.

In een verklaring zegt directeur Evelyn Austin van Bits of Freedom: '"Deze apps commercialiseren intieme gezondheidsdata. Hoe meer adverteerders over jou weten, hoe gedetailleerder je profiel wordt en hoe beter ze voorspellingen kunnen maken over je gedrag. Daarmee kunnen ze je heel gerichte advertenties serveren, waar grof geld mee wordt verdiend."