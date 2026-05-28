Honderden goudstaven gevonden in huis voormalige CIA-functionaris

RICHMOND (ANP) - Een ex-functionaris van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is opgepakt na de vondst van 303 goudstaven in zijn huis. Hij zou het goud met een waarde van ruim 40 miljoen dollar (circa 34,5 miljoen euro) van zijn werk mee naar huis hebben genomen, melden Amerikaanse media.

Deze David Rush wordt verdacht van het stelen van overheidsgeld. Onder meer The New York Times meldt dat hij tussen november en maart "een aanzienlijke hoeveelheid buitenlandse valuta en tientallen miljoenen dollars aan goudstaven voor werkgerelateerde onkosten" aanvroeg en ontving. Toen de CIA onderzoek deed naar waar die waren opgeslagen, konden die niet worden gevonden.

Agenten van de veiligheidsdienst FBI doorzochten vorige week de woning van Rush in de staat Virginia, aldus Amerikaanse media. Naast het goud werden ook 35 luxe horloges en zo'n 2 miljoen dollar aan cash aangetroffen. Rush had volgens de media een hoge functie bij de CIA. Hij zou tijdens zijn sollicitatie hebben gelogen op zijn cv.