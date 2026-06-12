VOGELWAARDE (ANP) - Op de plek in Zeeland waar donderdag het dodelijke verkeersongeval plaatsvond met meerdere slachtoffers zijn bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd, ziet een verslaggever. Ook elders in Zeeland wordt gerouwd om het ongeval, waardoor drie kinderen en een volwassen persoon omkwamen.

Het ongeluk gebeurde op de N290 bij de Zeeuwse plaats Vogelwaarde in de gemeente Hulst. Rond 12.30 uur botste een personenauto op een groep van veertien fietsende kinderen en twee begeleiders. De groep was op schoolkamp. De school van de groep ligt in Axel, in de gemeente Terneuzen.

In de gemeenten Terneuzen en Hulst hangen de komende dagen de vlaggen halfstok. "We zijn allemaal ontzettend geschrokken en leven mee met de betrokkenen en hun dierbaren", meldt de gemeente Terneuzen.

Ook bij de basisschool in Axel zijn uit medeleven bloemen en knuffels neergelegd, meldt Omroep Zeeland.