AMSTERDAM (ANP) - De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi (48) hebben het gerechtshof vrijdag gevraagd om minimaal anderhalf jaar voorbereidingstijd voor de verdediging van de Marengo-hoofdverdachte. De periode zou in moeten gaan in september. Het proces zou hierdoor stil komen te liggen tot maart 2028, concludeerde de voorzitter van het gerechtshof.

Het dossier in hoger beroep telt inmiddels meer dan 90.000 pagina's. De zaak van Taghi loopt achter bij die van de andere verdachten. In hun zaken heeft het Openbaar Ministerie begin deze maand straffen geëist.