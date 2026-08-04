Blushelikopters Defensie terug na inzet bij natuurbrand Venray

OOSTRUM (ANP) - De twee blushelikopters van Defensie die zijn ingezet bij de grote natuurbrand bij het Noord-Limburgse Venray, zijn dinsdagavond laat weer teruggekeerd naar de vliegbasis Gilze-Rijen. Dat geldt ook voor de eenheden die op de grond ondersteuning boden, meldt de Koninklijke Luchtmacht.

Blushelikopters worden 's nachts niet ingezet, aldus de veiligheidsregio. Dat is vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners die op de grond aan het werk zijn.

De Chinook-transporthelikopters en de luchtmachteenheden hielpen de hulpdiensten om de brand, die nog niet onder controle is, te bestrijden. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7600 liter water, dat uit de Maas wordt gehaald. In totaal hebben de helikopters meer dan 1 miljoen liter water "op de vuurhaard bij Venray gedropt".