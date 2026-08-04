Media: FIFA-baas Infantino houdt crisisoverleg op woensdag

LONDEN (ANP) - Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media, waaronder de BBC en Sky Sports, een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de wereldvoetbalbond zou in Marokko samenkomen om te overleggen over de ontstane ophef over het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK.

Ondanks het intrekken van het voorstel spraken onder meer de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met de voorzitter. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van Infantino volgend jaar.

Infantino was de voornaamste kanshebber bij de verkiezing van maart 2027 tot de FIFA het plan voorstelde om een commerciële dochteronderneming op te richten voor de organisatie van haar grootste evenementen. Deze organisatie zou openstaan voor particuliere investeringen. De UEFA verzette zich fel tegen het plan en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten.