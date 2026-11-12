AMSTERDAM (ANP) - De roman Narcis van Judith Fanto heeft dit jaar de NS Publieksprijs gewonnen. Dat werd donderdagavond bekendgemaakt in het programma EenVandaag. Fanto kreeg 34 procent van de ruim 131.000 uitgebrachte stemmen. Het was de eerste maal dat de schrijfster genomineerd was voor de prijs, die voor de 25e keer werd uitgereikt.

De NS Publieksprijs is de grootste lezersprijs van Nederland. De winnares krijgt een sculptuur en 7500 euro. Het boek gaat over zes vrienden die elkaar leren kennen in Wenen in 1916. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, als de nazi's Oostenrijk binnenvallen, worden zij gedwongen om naar elkaar toe kleur te bekennen.