De roman Narcis van Judith Fanto heeft dit jaar de NS Publieksprijs gewonnen. Dat werd donderdagavond bekendgemaakt in het programma EenVandaag. Fanto kreeg 34 procent van de ruim 131.000 uitgebrachte stemmen. Het was de eerste maal dat de schrijfster genomineerd was voor de prijs, die voor de 25e keer werd uitgereikt.

De NS Publieksprijs is de grootste lezersprijs van Nederland. De winnares krijgt een sculptuur en 7500 euro. Het boek gaat over zes vrienden die elkaar leren kennen in Wenen in 1916. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, als de nazi's Oostenrijk binnenvallen, worden zij gedwongen om naar elkaar toe kleur te bekennen. Directeur Janneke Staarink van CPNB prijst Narcis als "een bijzonder verhaal, gebaseerd op zorgvuldig en zeer gedetailleerd onderzoek."

De lijst met genomineerden bestond verder vooral uit oude bekenden. Zo was Saskia Noort voor de achtste keer genomineerd, ditmaal voor haar boek Adem. Ook Adriaan van Dis, die de literatuurprijs in 2024 won, maakte dit jaar weer kans met Alles voor de reis. Herman Koch, de winnaar van 2009, was in de race met De overbodigen. Simone van der Vlugt, die in 2010 de prijs in de wacht sleepte, was genomineerd met Kruistocht van een koningin.

De laatste genomineerde was Francine Oomen met Hoe overleef ik alles wat anders gaat dan gedacht. Zij werd een keer eerder genomineerd voor de NS Publieksprijs.