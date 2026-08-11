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Boeren blokkeren N35 tussen Wierden en Nijverdal

11 aug , 11:37Landelijk
anp110826092 1
ANP
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NIJVERDAL (ANP) - Demonstrerende boeren hebben dinsdag de provinciale weg N35 in Overijssel geblokkeerd tussen Nijverdal en Wierden. De weg is met tractoren in beide richtingen afgesloten.
Op de voertuigen staan borden met de tekst "Omleiding - Natura 2000-gebied". Ook hangen er omgekeerde Nederlandse vlaggen.
Een van de maatregelen waarmee het kabinet de uitstoot van stikstof wil terugdringen, is het invoeren van bufferzones van 500 of 1000 meter rond beschermde natuurgebieden. In die zones moet de landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch of natuurinclusief. Het is de bedoeling dat daardoor minder stikstof in de natuurgebieden komt. Boeren zijn boos over die plannen.
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