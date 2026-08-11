Het Koninklijk Concertgebouworkest geeft tijdens de dertigste editie van het Amsterdam Dance Event (ADE) een bijzonder concert in de Centrale Markthal in Amsterdam. Het orkest speelt op 21 oktober de Vijfde Symfonie van Beethoven onder leiding van dirigent Riccardo Minasi.

Het concert wordt uitgevoerd onder EINDER, een grootschalige kunstinstallatie van kunstenaar Boris Acket. Het bewegende textielvlak van ongeveer 80 bij 25 meter verandert voortdurend van vorm. Met de samenwerking willen de betrokken partijen klassieke muziek en elektronische cultuur samenbrengen.

Het Concertgebouworkest voert het programma die avond twee keer uit. De tijden worden later bekendgemaakt. Ook Elias Mazian en Joep Beving geven concerten onder de kunstinstallatie, respectievelijk op 22 en 29 oktober.