MEPPEL (ANP) - Boeren hebben woensdagavond in Gelderland en Drenthe actie gevoerd. In onder meer Meppel verzamelde zich in de loop van de avond een groot aantal trekkers aan de rand van de stad. Ze maakten daarna een toertocht en reden daarbij langs het gemeentehuis, zag een ANP-fotograaf. Het protest werd gehouden uit onvrede over onder andere het weghalen van omgekeerde vlaggen door de gemeente.

Ook in Ede in Gelderland vond een boerenprotest plaats. Volgens GelreNieuws trokken ongeveer honderd boeren met tractoren naar het gemeentehuis en was de actie even na 20.00 uur weer voorbij.

Boeren in heel het land voeren sinds eind vorige maand actie uit onvrede over de stikstofplannen van landbouwminister Jaimi van Essen. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het Brabantse provinciehuis in Den Bosch. Er is dan een vergadering over het intrekken van de stikstofvergunningen van vijf pluimveehouders rond kwetsbare natuur. Ook dat provinciebesluit zorgt voor veel boosheid onder de boeren.