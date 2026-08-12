Drukte bij sterrenwachten tijdens de eclips: 'heftige avond'

VINKEL (ANP) - Honderden mensen kwamen woensdagavond samen om de zonsverduistering te bekijken bij sterrenwachten. Bij sommige kunnen bezoekers naderhand ook de verwachte Perseïden (een regen van vallende sterren) bekijken.

Bij Sterrenwacht Halley in het Brabantse Vinkel was het een "heftige maar wel goede avond", vertelt medewerker Pieter Vorstenbosch. Volgens hem waren er zo'n driehonderd mensen aanwezig in de sterrenwacht. "Maar we hebben denk ik wel 2000 mensen moeten teleurstellen en niet binnen gelaten." Toen de organisatie om 17.30 uur het terrein opende, stond er al geruime tijd een rij auto's voor de parkeerplaats. "Uiteindelijk stond er een file van hier tot aan Heesch". Dat dorp ligt zo'n 5 kilometer verderop.

Sterrenwacht Copernicus verkocht een paar uur voor de verduistering nog eclipsbrillen. "We hadden nog 1200 brillen te koop, en dat hadden blijkbaar veel mensen gehoord", zegt Sarah Praal van de sterrenwacht in het Noord-Hollandse Bloemendaal. "Voordat we begonnen met de verkoop, stonden er al ruim vijfhonderd mensen in de rij." Volgens haar werd de sfeer "bijna een beetje ongemakkelijk", omdat veel mensen een bril wilden. Omdat de sterrenwacht het kijkevenement op de boulevard van Bloemendaal hield, vindt ze het moeilijk in te schatten hoeveel mensen er aanwezig waren. Praal meent dat er in ieder geval duizenden mensen op de boulevard waren.

De eclipsavond verliep "boven verwachting" bij Sterrenwacht Phoenix in het Gelderse Lochem. Medewerker Henri Bosveld zegt dat er tussen de 150 en 200 mensen op het kijkevenement afkwamen. Volgens Bosveld waren bezoekers "zeer enthousiast". "Voor het hoogtepunt hebben we uitgelegd hoe een zonsverduistering werkt."