ZWOLLE (ANP) - Nu de kans op natuurbranden door droogte en hoge temperaturen in Nederland steeds verder toeneemt, gaat de brandweer nauwer samenwerken met boeren. Brandweer Nederland en brancheorganisatie LTO Noord werken sinds kort aan een bredere aanpak dan alleen brandbestrijding.

"Wij hebben iedereen en alle partijen nodig. Niet alleen wanneer de brand uitbreekt, maar juist ook ter voorbereiding", zegt Landelijk Vakregisseur Natuurbrandbeheersing Jelmer Dam van Brandweer Nederland.

Volgens LTO Noord kunnen boeren van grote waarde zijn, omdat ze het landschap dagelijks beheren, de omgeving kennen en beschikken over voertuigen en materieel die nodig kunnen zijn in moeilijk bereikbare gebieden.

Watertransport

Brandweer Nederland wil onder meer samenwerken tijdens incidenten. In het Overijsselse Ommen gebeurt dat al langer. Agrariërs ondersteunen de brandweer daar onder meer met watertransport en voertuigen.

De komende tijd verkennen de organisaties hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen.