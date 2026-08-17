Dwayne Johnson heeft tijdens het D23-evenement de hele zaal Happy Birthday laten zingen voor zijn dochter Simone. De acteur stond op het podium om zijn Disney Legends Award in ontvangst te nemen en gebruikte het moment om stil te staan bij de 25e verjaardag van zijn oudste dochter, meldt Variety.

Tijdens zijn dankwoord vertelde Johnson over de eerste keer dat hij Simone meenam naar Disneyland. Zij was toen 5 jaar oud en mocht tijdens een ontbijt met Disneyprinsessen een wens doen. Johnson zei dat hij het beeld van zijn dochter die met haar ogen dicht een wens deed nooit is vergeten.

Omdat Simone kort voor de ceremonie 25 jaar was geworden, zette Johnson vervolgens samen met het publiek Happy Birthday in. Ook stond hij stil bij zijn jongere dochters Jasmine en Tiana, die thuis meekeken.

Johnson werd zondag geëerd met een Disney Legends Award voor zijn bijdrage aan het bedrijf. Actrice Emily Blunt, met wie hij onder meer in Jungle Cruise speelde, reikte de onderscheiding aan hem uit.