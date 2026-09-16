Boeren verlaten Arnhem na speeches, gesprek met Statenleden

ARNHEM (ANP) - De ongeveer honderd boeren die zich hadden verzameld bij het provinciehuis van Gelderland hebben Arnhem verlaten. De trekkers die geparkeerd stonden op een plein in het centrum van de stad zijn toeterend weggereden, zag een ANP-verslaggever. Boeren luisterden naar speeches en hebben direct aan Statenleden hun zorgen kunnen overbrengen.

De bijeenkomst was georganiseerd omdat de Provinciale Staten de stikstofplannen van de provincie woensdag bespreken. Gelderland wil onder meer zones van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden aanwijzen waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. De Gelderse politiek stemt daar volgende week over.

De boerensprekers riepen de aanwezige Statenleden op tegen de plannen te stemmen en "terug te gaan naar de tekentafel". "We kunnen als landbouw hier absoluut niet mee vooruit", zei een vertegenwoordiger van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Hij riep het Gelderse bestuur op naar de zorgen van boeren te luisteren en "toekomstbestendig beleid" voor het platteland te maken.