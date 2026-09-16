Sky: KKR zet bedrijf achter Becel en Blue Band in de verkoop

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse investeerder KKR zet de komende weken Flora Food Group, het Nederlandse voedingsbedrijf achter merken als Becel, Blue Band en Bertolli, in de verkoop. Dit meldt Sky News, zonder bronnen te noemen.

De verkoop zou het voormalige Unilever-onderdeel kunnen waarderen op 7 miljard euro. Eerder dit jaar schreef Financial Times al dat KKR af wil van het bedrijf.

In 2021 kondigde Flora Food Group aan dat het tegen 2025 zijn volledige assortiment plantaardig wilde maken, en presenteerde het zich als "de grootste producent van plantaardig voedsel ter wereld". De groei van zuivelalternatieven sloeg echter om.

De verkoop van plantaardige boter en smeerproducten daalde in 2025 respectievelijk met 4 en 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Upfield werd afgesplitst van Unilever en in 2018 gekocht door KKR. Het bedrijf werd later hernoemd tot Flora Food Group.