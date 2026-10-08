Brand in Olympisch Stadion Amsterdam onder controle

AMSTERDAM (ANP) - De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio in de nacht van donderdag op vrijdag. De hulpdiensten bouwen hun inzet af en vertrekken stapsgewijs.

De brand ontstond donderdagavond in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich uit naar de spouwmuur. Het volledige stadion, inclusief de bedrijfspanden in het gebouw, werd ontruimd.

Het blussen kostte veel tijd, doordat de brandhaard moeilijk bereikbaar was. De brandweer zette schuim in en sloot deuren om de zuurstoftoevoer te beperken.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer detecteerde in de omgeving geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen.

Mensen met een auto in de parkeergarage moeten bij de eigenaar van de garage navragen wanneer ze hun voertuig kunnen ophalen.