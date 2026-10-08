TERNEUZEN (ANP) - De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum in een voormalig pand van Neckermann. De vorige raad had er nog negatief over geadviseerd. Het nieuwe college, dat na de verkiezingen van maart aantrad, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Met steun van meerdere oppositiepartijen werd het nipt aangenomen. Wel stemden enkele raadsleden van coalitiepartij TOP/Gemeentebelangen tegen.

De voorstanders wezen erop dat de gemeente volgens de spreidingswet nu eenmaal de taak heeft opvang te regelen. Veertien raadsleden van vooral de coalitiepartijen TOP/Gemeentebelangen, VVD, CDA en PRO dienden een amendement in om de toekomstige inwoners van de regionale opvang zo snel mogelijk bij de samenleving te betrekken, bijvoorbeeld via werk en onderwijs. Ook dit amendement kreeg de steun van een meerderheid van de raad.

Onder meer PVV, met zeven zetels de grootste partij, en Hart voor Terneuzen en Sociaal Terneuzen stemden tegen de vergunning voor een regionale opvanglocatie in de Zeeuwse stad. Volgens deze fracties is onvoldoende gekeken naar de gevolgen voor de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Sociaal Terneuzen betwijfelde of er straks voldoende toezicht zal zijn door beveiligers en andere handhavers.

Wethouder Robert-Jan Calon (CDA) zei dat er geen reden is voor angstzaaierij. "Wij gaan tweehonderd mensen opvangen op een bevolking van 56.000 mensen. Wij moeten dat kunnen." Ook wees hij erop dat "het goed gaat" in de huidige noodopvang in de voormalige bibliotheek in Terneuzen waar ruim honderd mensen zijn gehuisvest. Verder zei de wethouder dat het de bedoeling is vooral gezinnen op te vangen in het voormalige pand van Neckermann.

De publieke tribune zat tijdens het debat vol. Vooraf hadden ongeveer vijftien mensen voor het gemeentehuis geprotesteerd tegen het voorstel. Een aantal omwonenden vindt tweehonderd asielzoekers te veel bij een wijk van ongeveer 170 inwoners.

De vorige gemeenteraad van Terneuzen had de opvanglocatie in het voormalige gebouw van Neckermann aanvankelijk goedgekeurd, maar kwam daar later op terug. Het toenmalige college weigerde vervolgens de vergunning te verlenen. Dat was voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden om op te stappen. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge heeft oud-minister Franc Weerwind eind vorig jaar benoemd tot tijdelijke opvolger van Van Merrienboer.