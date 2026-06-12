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Brand in Woerden legt treinverkeer in deel Randstad stil

12 jun , 17:02Landelijk
anp120626150 1
ANP
UTRECHT (ANP) - Door een brand in Woerden rijden er geen treinen op de trajecten tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Dat laat de NS weten. Vooralsnog is de prognose dat de treinen weer om 20.15 uur gaan rijden, meldt ProRail.
De veiligheidsregio meldt dat er in Woerden aan de Groen van Prinstererlaan brand was in een transformatorstation. "Bij aankomst van de brandweer kwam zwarte rook uit het gebouw." De veiligheidsregio zegt dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld.
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