Netflix zou groen licht hebben gegeven voor een tweede seizoen van de serie House of Guinness. Dat meldt Variety. De serie gaat over de erfgenamen van de brouwerij van het bekende, donkere bier en speelt zich af in de jaren zestig van de negentiende eeuw.

De productie van het tweede seizoen zou begin 2027 starten, al wilde Netflix daar niet op reageren tegenover het Amerikaanse vakblad. De serie is bedacht door Peaky Blinders-maker Stephen Knight, die momenteel druk bezig is met het script van de nieuwe James Bond-film. Het is daarom onduidelijk in hoeverre hij betrokken is bij de tweede reeks van House of Guinness.

Na de release van seizoen één afgelopen jaar, zei Knight tegen The Irish Mirror dat hij een soort Peaky Blinders-achtige reeks voor zich zag met House of Guinness. "We gaan seizoen twee, drie en vier maken. We gaan helemaal door tot de jaren zestig."