Brandweer, gemeenten en VNG roepen Rijk op bouwregels te herzien

DEN HAAG (ANP) - De huidige landelijke bouwregels moeten "ingrijpend gemoderniseerd" worden om in de toekomst te kunnen bouwen, stellen gemeenten, provincies en Brandweer Nederland. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de huidige regelgeving rond de bouw niet rijmt met "de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen van deze tijd". Gezamenlijk roepen de organisaties het Rijk op de regelgeving te herzien.

Volgens TNO zijn de huidige bouwregels nog gebaseerd op uitgangspunten van enkele tientallen jaren geleden. Inmiddels zijn bouwmethoden, woningen en de samenleving veranderd en daar sluiten de huidige regels te weinig op aan. Dit kan leiden tot vertraging, extra kosten en soms brandonveilige situaties.

Naast de woningbouw staan de verouderde bouwregels volgens het onderzoeksinstituut ook andere belangrijke beleidskwesties in de weg, zoals de energietransitie en vergrijzing.