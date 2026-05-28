DARA eerste Bulgaar met nummer in wereldwijde Billboard-lijst

DARA staat met haar winnende songfestivalnummer in de wereldwijde Billboard-hitlijst. Volgens entertainmentwebsite People is ze de eerste Bulgaarse artiest die een plekje in de Billboard Global 200 heeft bemachtigd. De 27-jarige DARA werd half mei de eerste Bulgaarse winnares van het songfestival met het nummer Bangaranga.

"Op en neer aan het springen, omdat Bangaranga net de 90e plek heeft bereikt in de wereldwijde Billboard-hitlijst", schrijft de zangeres bij een video op Instagram waarop ze een glaasje bubbels richting de camera houdt.

Ook in de Europese hitlijsten scoort Bangaranga. Het nummer staat na de songfestivalwinst in Duitsland, Litouwen, Zweden en Oostenrijk bovenaan de hitlijsten. In Nederland debuteerde het nummer afgelopen vrijdag op de 54e plaats.