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Brandweer haalt katten uit flat explosie Amsterdam

12 jun , 11:44Landelijk
anp120626089 1
ANP
AMSTERDAM (ANP) - De brandweer heeft meerdere katten uit de flat gehaald die naast het pand in Amsterdam Nieuw-West ligt waar in de nacht van donderdag op vrijdag een grote explosie was. Dat ziet een ANP-verslaggever. Brandweermannen gingen rond 11.00 uur de flat in met meerdere kattenbenches.
Door de explosie raakten zeker zeven mensen gewond. Het gebouw waar de explosie was, wordt ontmanteld met behulp van een kraan. De veiligheidsregio houdt er rekening mee dat er nog slachtoffers onder het puin liggen.
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